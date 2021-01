Neuer Schleichweg über den Aldi-Parkplatz in Broistedt

Die Einfahrt zum neuen Aldi-Markt an der Carl-Zeiss-Straße in Broistedt. Brandt’s Wohnwelt wurde dafür verkleinert. Wer über den Parkplatz fährt, kommt auf der anderen Seite direkt auf die Bahnhofstraße.

Broistedt. Eigentlich sind an dem Aldi-Neubau in Broistedt noch weitere Bauten geplant, aber es fehlen noch ein paar Gutachten bevor es weitergehen kann.

So kann man auch eine Kreuzung entlasten: Mit dem Neubau des Aldi-Marktes (zuvor am Bahnhof) an der Carl-Zeiss-Straße in Broistedt gibt es nun eine inoffizielle Durchfahrt zur Bahnhofstraße. Damit lässt sich der bekannte Engpass an der Kreuzung mit der Barbecker Straße, gegenüber der Einfahrt ins Gewerbegebiet, vermeiden. Erlaubt ist das nicht, eigentlich sind das jeweils nur Zu- und Abfahrten zum neuen, großzügigen Aldi-Parkplatz, aber Gelegenheit macht Abkürzung – auch wenn das Rechtsabbiegen von der Carl-Zeiss-Straße in die Barbecker Straße an der besonders in Stoßzeiten sehr belasteten Kreuzung hinter dem Aldi-Markt nicht so sehr das Problem war/ist.

Verkehrskonzept sieht Ein- und Abfahrt in unterschiedliche Richtungen vor

„Bisher hat die Gemeinde noch keine Hinweise darüber erhalten, wie stark die Verbindung über den neuen Parkplatz am Aldi-Markt genutzt wird”, teilt Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener auf Nachfrage mit. In dem Verkehrskonzept für den Markt sei jedoch auch berücksichtigt, dass Kunden des Marktes von der einen Straße einfahren und beim Verlassen in eine andere Richtung abfahren.

Was kommt noch auf dem Areal?

In der Planung für den Umzug und Neubau von Aldi hieß es ursprünglich auch, dass auf dem Areal, nach der vollzogenen Verkleinerung von Brandt’s Wohnwelt, „Vorbereitungen für den Neubau eines Geschäfts- und Ärztehauses und eines Drogeriemarktes“ das Ziel sei. Auch von Wohnungen und Büroräumen war die Rede. Der Aldi-Markt hat zwar am neuen Standort Anfang Dezember eröffnet, aber ansonsten tut sich baulich derzeit dort wenig. Dazu teilt Maren Wegener mit: “Bevor der Bebauungsplan ‘Geschäftshaus Broistedt’ in den nächsten Verfahrensschritt geht, muss der Investor die notwendigen Gutachten erstellen lassen (für die Bereiche Verkehr, Schallemissionen und Einzelhandel).”

Verkehrsregelung hängt vom Kundenverkehr ab

Die entsprechenden Gutachten seien vom Investor bisher nicht vorgelegt worden. Im Einzelhandelsgutachten müsse in Abstimmung mit der zuständigen Regionalplanung, dem Regionalverband Großraum Braunschweig, untersucht werden, welche Sortimente in dem zusätzlichen Objekt auf dem Areal zulässig wären. Nach Festlegung der Einzelhandelssortimente und der Dienstleister durch den Investor gebe es weitere Berechnungen zum erwartbaren Kundenverkehr, von dem wiederum abhänge, was noch baulich vort Ort passieren muss, erläutert die Bürgermeisterin. “Nach Vorlage der Detailplanung durch den Investor über die Anordnung der unterschiedlichen Nutzungsarten im Gebäudekomplex und der Geschäftszufahrten werden anschließend im Schallgutachten die entsprechenden Auswirkungen beurteilt”, so Maren Wegener abschließend.

