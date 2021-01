Peiner Beratungsstelle zeigt Frauen Wege aus der Gewalt

Peine. Die Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt hilft Frauen in Not. "Heckenrose" hat die Kinder im Blick und setzt auf Prävention.

Dem lauten Streit folgen Schläge. Uwe trifft seine Frau mitten ins Gesicht. Und es ist nicht das erste Mal. Eine aufgeplatzte Lippe, blaue Flecken am ganzen Körper – mehrfach hatte Miriam das schon. Diesmal haben die Nachbarn die Polizei gerufen. Die Beamten haben den Sachverhalt aufgenommen. Uwe muss die Wohnung verlassen. Denn das Gewaltschutzgesetz regelt es ganz klar: Wer schlägt muss gehen.

Aber wie geht es dann weiter? Was können Frauen wie Miriam tun? Hier setzt die Arbeit der Peiner BISS-Beratungsstelle an. „BISS“, das ist die Abkürzung für Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt.

BISS-Beratungsstelle zeigt Frauen Wege aus der Gewalt

„Wir bekommen den Bericht der Polizei und gehen auf die Frauen zu. Denn viele Frauen trauen sich nicht diesen Weg zu gehen – und sie schaffen es auch nicht, weil sie kein Selbstbewusstsein mehr haben. Sie haben Angst, fühlen sich ohnmächtig“, sagt Kathrin Sahin von der Peiner BISS-Beratungsstelle. Unterstützt wird sie von Petra Karger. Beide sind Diplom-Sozialpädagoginnen. Sie zeigen den betroffenen Frauen Wege aus der Gewalt auf.

„Je nach Schwere der häuslichen Gewalt wird für den Mann eine Wegweisung aus der Wohnung ausgesprochen“, erklärt Kathrin Sahin. Diese gelte für zehn bis 14 Tage, „aber sie kann auch bis zu drei Monaten verlängert werden“. Zeit für die Frauen sich zu sammeln und zu überlegen, wie es weitergehen soll – auch wirtschaftlich. Denn: Die Miete muss bezahlt werden, allein mit dem Kind ist die Wohnung zu groß, eine neue, kleinere muss gefunden werden. Dann die große Frage: Akzeptiert der Mann die Trennung. Geht es friedlich einher? Oder muss sie weiter Gewalt-Attacken befürchten?

Corona-Lockdown führte in Peine zu mehr Hilfeanrufen

„Manchmal geht es zu wie im Krimi“, sagt Kathrin Sahin. Drohen Verfolgung, Stalking und weitere Gewalt, sei abzuwägen, dass die Frau die Stadt erst mal verlässt und in einem Frauenhaus weiter weg Zuflucht findet. „Das ist keine Seltenheit.“

Wie überall, sind im Corona-Jahr mit den Lockdowns auch bei der Peiner BISS-Beratungsstelle die Hilferufe angestiegen. „Normalerweise haben wir etwa 120 Fälle im Jahr – Mitte November hatten wir schon 140 Meldungen durch die Polizei. Etwa 25 Frauen haben sich von sich aus bei uns gemeldet.“ Und wir haben während des Lockdowns auch unsere Telefon-Zeiten erweitert.

„Zu wissen, dass sie Gewalt nicht erdulden müssen, dass es Wege heraus gibt und dass sie dabei nicht allein sind – das gibt den Frauen viel“, sagt Kathrin Sahin. Und sie lobt die Zusammenarbeit mit der Polizei: „Die klappt super!“

Wenn das Kind den lieben Onkel küssen muss

Selbstbewusstsein zu stärken und aufzuzeigen, dass es eine Lösung des Problems gibt – das ist auch die Aufgabe von „Heckenrose“, der Kontakt- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Kinder. Hier übernimmt Petra Karger den Hauptpart, Kathrin Sahin unterstützt sie. „Auch wir haben die Öffnungszeiten erweitert“, sagt Petra Karger. Auch dort gehen während der andauernden Corona-Pandemie Anrufe ein, „aber nicht vermehrt.“

Ziel der Beratungsstelle ist, das Kind zu schützen und die Mutter aufzuklären. "Wenn ein Kind seiner Mutter erzählt, dass es den Onkel küssen musste und er das Kind im Genitalbereich berührt hat, ist es wesentlich, dass dem Kind geglaubt wird und ein gutes Zeichen, wenn die Mutter sich in der Beratungsstelle Hilfe holt", sagen die Beraterinnen. "Eine Anzeige ist sinnvoll, aber nicht zu jedem Zeitpunkt. Aber immer ist es gut, das Kind zu loben, für den Mut, das übergriffige Verhalten eines nahestehenden Menschen weiter zu erzählen, obwohl er es zu einem Geheimnis erklärt hat."

Kinder sollen lernen Gefahrensituationen frühzeitig einzuschätzen

Heckenrose hat jedoch nicht nur die Erwachsenen im Blick, sondern Eltern genauso wie Lehrerinnen und Erzieherinnen. Dabei gehe es um Prävention. Sie werden sensibilisiert und bekommen Antworten auf Fragen wie: „Was kann ich tun, um mein/unser Kind zu schützen? Wie kann ich mein/unser Kind stark machen? Wie kann ein Mädchen oder Junge lernen, sich zu wehren? Wann fängt Missbrauch an? Wie kann ein Missbrauch gestoppt werden?" Hierzu gehen die Diplom-Sozialpädagoginnen in die Schulen, und Schulklassen kommen auch in die Beratungsstelle.

Erziehung schützt vor Täter- und Opferrolle

„Wir Erwachsenen können durch unsere Erziehung und unsere Haltung dazu beitragen, dass Mädchen und Jungen nicht in eine Opfer- beziehungsweise Täterrolle hinein wachsen“, erklärt Petra Karger. „Wir können sie so stärken, dass sie in der Lage sind, sich abzugrenzen und/oder Gefahrensituationen frühzeitig einschätzen zu können. Leider fallen zurzeit die Besuche in den Schulen aus“, sagt Petra Karger, dafür wird die Online-Beratung vermehrt genutzt. „Und wir wollen einen Film drehen. Er soll aufzeigen was nicht sein darf – und dass man Nein sagen und sich Hilfe holen soll.“

Eine große Rolle spielt die Öffentlichkeitsarbeit, betonen Petra Karger und Kathrin Sahin. „Es geht darum, das Thema präsent zu halten.“ Hier sei schon viel erreicht worden. „Früher hieß es: Das gibt es nicht. Heute ist sexualisierte Gewalt ein gesellschaftliches Problem, das ernst genommen wird.“

So können Sie mit Ihrer Spende helfen

Spenden sind möglich auf das Konto der Aktion unter dem Stichwort „Das Goldene Herz“. Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 25050000 0000300616

BIC: NOLADE2HXXX

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200,- Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.