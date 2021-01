Wendeburger stehen solidarisch zusammen

Das Jahr 2020 - „es hat uns wie kaum ein anderes Jahr gefordert“, bilanziert Gerd Albrecht, Bürgermeister der Gemeinde Wendeburg. Das Coronavirus habe das bisher selbstbestimmte Leben der Menschen weitreichend verändert. „Getroffene Maßnahmen haben uns wirtschaftlich, sozial und auch emotional erschüttert. Zukunftsängste, Existenzsorgen und die Angst vor Einsamkeit begleiten viele Menschen in ihrem Alltag.“

Bürgermeister Albrecht dankt Wendeburgern für Solidarität untereinander

Gerade in dieser schwierigen Zeit seien Gemeinschaft und Zusammenhalt von besonderer Bedeutung, betont Albrecht und kommt auf eine Wendeburger Besonderheit zu sprechen: Während andere Kommunen und Organisationen deutschlandweit unter dem Motto „Wir halten zusammen“ weiterhin Hilfsangebote und Nachbarschaftshilfen organisieren, werde ein entsprechendes Angebot im Rathaus zur Vermittlung einer Vielzahl bereitwilliger Helferinnen und Helfern überhaupt nicht in Anspruch genommen.

„In unserer Gemeinde stehen die Menschen auch ohne organisatorischen Rahmen solidarisch zusammen und unterstützen hilfsbedürftige Personen als Selbstverständnis. Das erfüllt mich mit Stolz und großer Dankbarkeit“, betont der Bürgermeister und dankt all den Menschen, die sich ehrenamtlich im sozialen, sportlichen, kulturellen oder gesellschaftlichen Bereich für andere und das Gemeinwohl einsetzen. „Ihnen haben wir, wenn auch 2020 extrem eingeschränkt, unser vielseitiges und lebendiges Gemeindeleben zu verdanken.“

Trotz Corona mehrere Projekte abgeschlossen

„Trotz aller Schwierigkeiten konnten auch wichtige Maßnahmen abgeschlossen und neue Projekte für die weitere positive Entwicklungen unserer Gemeinde angestoßen werden“, so der Bürgermeister weiter.

Er listet auf: der Neubau des Feuerwehrhauses in Bortfeld ist fertig (bis auf die Photovoltaikanlage), das neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für die Bortfelder Wehr ist bestellt, der Bau der Kinderkrippe in Bortfeld hat begonnen, die Planung für den neuen Kindergarten mit Krippe in Neubrück ist abgeschlossen und der Spielkreis „Schneewitchengruppe“ in Sophiental ist nach Übernahme durch die Gemeinde und verschiedenen baulichen Maßnahmen wieder in den Räumen über dem Kindergarten in Betrieb gegangen.

„Um dem weiter steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen Rechnung zu tragen, sollen Räume für eine weitere Kindergarten- und Krippengruppe in der Ortschaft Wendeburg in der künftigen Seniorenresidenz angemietet werden“, so der Bürgermeister weiter. In dem Neubau am Meierholz sollen 100 Pflegeplätze und zunächst 15 betreute Wohnungen angeboten werden. Nach umfangreichen und komplizierten planungsrechtlichen Vorbereitungen werde jetzt auf die Erteilung der Baugenehmigung gewartet, so Albrecht - und auf die zeitnahe Umsetzung des Projekts durch den Investor.

Feuerwehrhaus Meerdorf wird gebaut

Für die Gemeinde Wendeburg steht in diesem Jahr der Neubau des Feuerwehrhauses in Meerdorf auf dem Plan. 2022 soll dann auch die Meerdorfer Wehr ein neues Fahrzeug bekommen, ein Tragkraftspritzen-Fahrzeug mit Wassertank.

Außerdem soll sich in Sachen Dorfgemeinschaftshaus etwas tun: Der Gemeindesaal der evangelische Kirchengemeinde soll saniert werden, die politische Gemeinde will daran anbauen. Als weitere Vorhaben nennt der Bürgermeister die weitere Sanierung der Sporthalle in Neubrück mit Fördermitteln des Landes, die Umsetzung des Digitalpakts in den Grundschulen, die Fortsetzung der Arbeiten zur Umgestaltung von Friedhöfen, die Schaffung eines Wohnmobilstandplatzes mit Aufbau der technischen Infrastruktur auch für den Festplatz Wendeburg mit EU-Fördermitteln, die weitere Modernisierung der Straßenbeleuchtung und die Fortführung des behindertengerechten Umbaus von Bushaltestellen.

„Weitergeführt werden auch die notwendigen Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Einrichtungen und die weitere Verbesserung der Ausstattung im Bereich des Brandschutzes, der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, des Auebades und vieles mehr“, so Gerd Albrecht weiter. Es werde aber in weitere Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden investiert und auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur habe die Gemeinde fest im Blick.

Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor

Als weiteren bedeutenden Schritt in der positiven Entwicklung der Gemeinde Wendeburg nennt der Bürgermeister den bevorstehende Abschluss des Glasfaser-Ausbaus. „Damit steht im gesamten Gemeindegebiet eine zeitgemäße Versorgung mit schnellen Internetverbindungen zur Verfügung, ein wichtiger Standortfaktor auch für die Entwicklung der weiteren Wohnbebauung und des gewerblichen Bereichs.

Als weitere Aufgaben im Jahr 2021 nennt Gerd Albrecht die Erschließung und den Verkauf von Baugrundstücke in Bortfeld, Meerdorf und Wendeburg. „Die Baulandentwicklung soll dem großen Bedarf an Baugrundstücken Rechnung tragen und ist ein Beleg für die hohe Wohn- und Lebensqualität in unserer Gemeinde.“