Hinter den Kulissen des Kreismuseums Peine tut sich einiges

Ein Bär. Ein Hase. Ein Krokodil. Ein Esel. Die Tiere sind an Holzstäbchen befestigt, die wiederum auf einer drehbaren Holzplatte verankert sind. Durch eines der Fenster des Kreismuseums Peine ist dieses Karussell zu sehen. Passanten blicken neugierig durchs Fenster. Was es damit wohl auf sich hat? "Es ist Teil unserer neuen Ausstellung", sagt Dr. Doreen Götzky, Leiterin des Kreismuseums. Die Ausstellung titelt "Mein Name ist Hase" und befasst sich mit Sprichwörtern, die wir alle immer wieder gerne benutzen, ohne zu wissen, woher sie kommen. Genau das wird in dieser Ausstellung an mehreren Mitmach-Stationen erklärt.

Doch leider bleibt zunächst nur der Blick durchs Fenster. Die Ausstellung wurde zwar aufgebaut, das Kreismuseum ist aber für Besucher geschlossen, wie so viele Kultureinrichtungen im Corona-bedingten Lockdown. Hinter den Kulissen ist jedoch eine ganz Menge passiert. "Wir haben intensiv an Themen gearbeitet, für die sonst im Museumsalltag wenig Zeit bleibt", sagt die Museums-Chefin. Es wurde digitalisiert und renoviert, "und wir haben im gesamten Museum W-Lan bekommen - das gehört heute zum Standard".

Dr. Doreen Götzky, Leiterin der Kreismuseums Peine, dreht am Sprichwortgenerator. Auf der Scheibe links steht der Anfang der Sprichwörter, auf der Scheibe rechts die Fortsetzung. Doch: Was gehört zusammen? Foto: Bettina Stenftenagel / BZV

So kann eine multimediale Rallye durchs Kreismuseum Peine im Laufe des Frühjahrs starten. Eine große Schatzkiste im Foyer ist bereits aufgebaut. Dort, in Schubladen, liegen die Schatzkarten, mit denen es dann im Museum die verschiedenen Schätze zu finden gilt, mit vielen Elementen zum Mitmachen, Hörspielen und dem Einsatz von QR-Codes. Designt wurde die überdimensional große Schatzkiste - ein echter Hingucker im Foyer - von Sven Rhode.

Rückblick aufs Corona-Jahr 2020

Mit der Ausstellung "Aber bitte mit Sahne", die in Zusammenarbeit mit den Landfrauen erarbeitet wurde, sei das Kreismuseum sehr erfolgreich ins vergangene Jahr gestartet, erinnert Doreen Götzky. Dann kam der erste Lockdown. Die geplante Ausstellung in Kooperation mit dem Silberkamp-Gymnasium musste abgesagt werden, dafür wurde "Aber bitte mit Sahne" verlängert, "allerdings ohne Führungen und die vielen geplanten Veranstaltungen".

Im November war - zusammen mit den Kreisbibliotheken - eine Ausstellung über die Sommer-Lese-Olympiade geplant, mit vielen Aktionen. "Sie war fertig aufgebaut - aber wir konnten sie nicht mehr zeigen", bedauert Gözky. Und die Wanderausstellung "Mein Name ist Hase" sollte jetzt auch schon eröffnet sein. "Wir hätten die Ausstellung gerne verschoben, aber es ist eine Wanderausstellung - sie hat eineinhalb Jahr Vorlauf, und die Termine sind gebucht." Für Leih- und Lizenzgebühren zahlt das Museum rund 3500 Euro.

Was wird sich kulturell verändern durch die Pandemie?

Mit weiteren eigenen großen Ausstellungen ist die Leiterin des Museums in der Corona-Pandemie zurückhaltend. Es ergebe keinen Sinn, Arbeit und Zeit zu investieren und die Ausstellung dann wieder nicht zeigen zu können."Was uns aber umtreibt, das ist die Frage, wie wir nach Corona anknüpfen können: Was wird sich kulturell verändert haben? Wie schnell haben die Menschen wieder Lust, aus dem Haus zu gehen? Was ist mit unserer Gesellschaft in dieser Zeit passiert? Wie gehen wir künftig mit Nähe um?"

Bereits jetzt sei zu beobachten, dass Menschen vertraute Gewohnheiten schnell geändert haben, sagt Francisco Vogel, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kreismuseums. "Man sieht das allein beim Hände-Geben."