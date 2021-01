Bricht Berufstätigen die Kinder-Betreuung durch Großeltern weg?

Im Namen vieler Eltern fordert der Peiner CDU-Kreistagsabgeordnete Michael Kramer, die aktuelle Corona-Verordnung mit ihren erneuten Einschränkungen bei den Kontakten zu überdenken und möglichst bald nachzujustieren.

Von Sonntag an treten die verschärften Corona-Regeln für Niedersachsen in Kraft. Nur noch ein Haushalt und eine weitere Person dürfen sich treffen. Dabei werden - anders als bisher - Kinder unter 14 Jahren mitgezählt, das gilt auch für Babys.

Kramer: Hinweise von Peiner Eltern

Michael Kramer weist per Schreiben, "nach Hinweisen von Bürgern", die Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Peine auf Probleme hin, die sich so für Eltern ergeben: "Krippen, Kitas und teilweise Schulen sind geschlossen bzw. haben bis auf weiteres nur Teilzeitöffnungen. Berufstätige Eltern mit jungen Kindern sind in dieser Ausnahmesituation auf die Hilfe oft rüstiger Großeltern in der Betreuung ihres Nachwuchses angewiesen."

Die Beschränkung der Besuchsregelung auf nur eine Person (Kind) in der Familie stoße auf großes Unverständnis, wenn es um die Betreuung kleiner Kinder durch die Großeltern geht, so Kramer. Denn nach der neue Verordnung dürfte nun nur noch ein Kind zu den Großeltern zur Betreuung gebracht werden, nicht (mehr) zwei oder mehr.

"Bei künftigen politischen Beratungen und Verordnungen der Verwaltungen bitte ich, diese Situation besonders zu beachten und suche um eine möglichst kurzfristige Lockerung nach", schreibt Kramer den Top-Politikern aus dem Kreis Peine in Landtag und Bundestag. Und er ergänzt: "Ausdrücklich sei daraufhin gewiesen, dass ich sowie mir bekannte betroffene Eltern die grundsätzlichen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung befürworten."

arg