Peiner Fundtier: Rottweiler Askan braucht hundeerfahrene Besitzer

Askan, ein reinrassiger Rottweiler lebt seit kurzem im Peiner Tierheim. Er ist am 13.1.2017 geboren und beherrscht alle Grundkommandos. Askan ist mit Hündinnen gut verträglich, mit Rüden nur bedingt. Er hat in seinem alten Zuhause die Kontrolle übernommen und die neuen Besitzer sollten unbedingt hundeerfahren sein, betont das Peiner Tierheim.

Maulkorb, um den Hund besser einzuschätzen

Einen Maulkorb trägt er, damit man ihn die ersten Tage besser einschätzen kann. Askan ist stubenrein und kann auch einige Zeit allein bleiben. Kinder sollten nicht in seinem Zuhause leben. Der Rottweiler liebt alle Frauen, mit vielen Männern hat er Probleme. Der Tierarzt hat festgestellt, so das Tierheim weiter, dass Askan eine beidseitige Ellenbogen-Dysplasie hat, was ihm jedoch bislang keine Probleme bereitet. Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee in Peine: (05171) 52558, Internet: www.tierheim-peine.de.

red