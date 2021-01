Barrierefreiheit – Vechelder zeigt Schwachstellen auf

Mit prüfendem Blick schaut Horst Kunz an den Ampeln der Kreuzung Hildesheimer Straße/Köchinger Straße/Peiner Straße im Herzen von Vechelde (Kreis Peine) auf den Gehweg: Geriffelte und genoppte Flächen sind dort angebracht - ganz wichtig für sehbehinderte Menschen, denn sie müssen sich mit ihrem Stock auf dem Erdboden ihren Weg quasi ertasten.

Bei einem (gedanklichen) Rundgang durch die Ostkreisgemeinde fallen dem 66-Jährigen allerdings einige Schwachstellen auf, was die Barrierefreiheit von Menschen mit Handicap anbelangt. "Vechelde bildet dabei aber keine Ausnahme", räumt Kunz ein -- auch in anderen Kommunen gebe es Missstände. Dabei ist die Sache klar: Nach der Menschenrechtskonvention müssen es die Staaten -- darunter Deutschland -- allen Bewohnern (auch Schwerbehinderten) ermöglichen, "selbstständig durchs Leben zu kommen".

Schlechte Lobby für Schwerbehinderte

Doch die Wirklichkeit sieht anders aus -- auch in der Bundesrepublik: "Wir Schwerbehinderte haben eine schlechte Lobby", stellt Kunz enttäuscht fest; seit einem Unfall im Kindesalter gehört der Rentner zu dieser Personengruppe. Dann setzt er hinzu: "Ich habe es mir zur Mission gemacht, etwas für Schwerbehinderte zu tun -- ich will meinen kleinen Beitrag dazu leisten." Rund 10 Prozent der Menschen in Deutschland leiden unter einer schweren Behinderung -- wobei sie sehr unterschiedlich ausfallen kann: Denn abgesehen von Rollstuhlfahrern sowie Seh- und Hörgeschädigten sind auch Menschen mit verschiedenen Krankheiten betroffen.

Weist auf Mängel für Rollstuhlfahrer auf dem Weg am Rathaus hin: Horst Kunz. Foto: Harald Meyer

"Oft ist für Außenstehende die Behinderung gar nicht zu erkennen", weiß Kunz. Das mache die Situation -- etwa im Straßenverkehr -- für die Betroffenen aber erst so gefährlich. Apropos zehn Prozent: Das wären alleine in der Gemeinde Vechelde mehr als 1800 Menschen.

Gemeindeeigene Gebäude in Vechelde auf dem Prüfstand

Das Geschäfts- und Dienstleistungszentrum Dornberg-Carree in Vechelde verfügt zwar über eine Rampe, ist also auch für Rollstuhlfahrer erreichbar. „Rampen helfen aber auch Rollatorfahrern und Menschen mit Kinderwagen“, erinnert der Kunz, der als Diplom-Volkswirt bei der Post (große) Projekte entwickelt und umgesetzt hat.

Leider, bedauert er, sei das Ganze beim Dornberg-Carree – wie so oft – nicht zu Ende gedacht. „In den Fahrstuhl des Gebäudes können Rollstuhlfahrer zwar vorwärts hineinfahren -- aber es fehlen Türen an beiden Seiten, so dass sie rückwärts wieder rausfahren müssen“, beschreibt Kunz – eine gewisse Verbitterung klingt mit. Denn der Fahrstuhl sei auch noch so eng, dass „Rollstuhlfahrer dort nicht wenden können“. Während sich hier nicht mehr nacharbeiten lasse, ist ihm zufolge ein anderes Versäumnis leicht zu beheben:

Kontraststreifen auch für Menschen ohne Handicap hilfreich

Auf der ersten und letzten Treppenstufe im Dornberg-Carree sollten Kontraststreifen angebracht werden für Sehbehinderte. „Die wären im Übrigen auch hilfreich für Menschen ohne Handicap“, ist Kunz überzeugt. Pikanterweise befindet sich in der ersten Etage des Dornberg-Carrees ein Augenarzt. Ortswechsel Vechelder Rathaus: Dort hat der Fahrstuhl Türen an beiden Seiten, dort gibt es eine behindertengerechte Toilette, allerdings „ist sie nur zu den Öffnungszeiten des Rathauses nutzbar“, schränkt Kunz ein.

Kleiner Spickzettel für das Mammutprojekt Dornberg-Carree

Der Seiteneingang des Rathauses ist zwar barrierefrei, doch der Weg dorthin von der Hildesheimer Straße ist nach Überzeugung von Kunz sehr schmal, zumal ihn auch Autofahrer nutzen – sein Vorschlag: den Rinnstein ebenerdig anlegen, darunter wäre der (unterirdische) Regenwasser-Ablauf und einen Bereich für Rollstuhlfahrer, der von Autofahrern nicht genutzt werden sollte, auf dem Weg kenntlich machen.



Ortswechsel Vechelder Bürgerzentrum

Auch dort gibt es eine Rampe, doch „es fehlt eine behindertengerechte Toilette im Bürgerzentrum“, moniert Kunz. Die sei zwar in einem Nebengebäude (ehemalige Altenbegegnungsstätte), doch bei Veranstaltungen im Bürgerzentrum sei dies nur eine schlechte/mühselige Alternative. Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner verspricht, die Kontraststreifen auf Treppenstufen im Dornberg-Carree prüfen zu lassen: „Weil sich im Bürgerzentrum keine behindertengerechte Toilette einbauen lässt, haben wir eine im Nebengebäude geschaffen.“

Öffentliche Verkehrsflächen unter der Lupe

Aus Kunzes Sicht gibt es viel zu kritisieren: Er nennt Baustellen auf Gehwegen, an denen Rollstuhlfahrer nicht vorbeikommen (sie benötigen eine Mindestbreite von 90 Zentimetern). Und er erwähnt Hindernisse für Rollstuhlfahrer wie Mülltonnen und Verteilerkästen auf Gehwegen sowie Warenpräsentationen vor den Supermärkten – letztere seien im Übrigen auch für Sehbehinderte gefährlich, genauso wie herunterhängende Äste.

Vechelder Kreuzungsumbau – Leitungen sorgen für Überraschung

An der besagten Kreuzung Hildesheimer Straße/Köchinger Straße/Peiner Straße habe die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zwar einiges richtig gemacht, aber: „Die Neigung auf den Gehwegen an den Ampeln ist zu steil“, merkt Kunz an – darunter hätten nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern auch Rollator-Fahrer und Menschen mit Kinderwagen zu leiden. Michael Peuke, Chef der Landesbehörde, bittet um Verständnis:

Der Platz gebe eine flachere Neigung einfach nicht her. Zudem fehlt es Kunz zufolge an Bushaltestellen oft an ausreichenden geriffelten und genoppten Pflasterungen auf den Gehwegen, um Sehbehinderten frühzeitig Orientierung zu geben. Noch viel mehr könnte Kunz aufzählen: von gekennzeichneten Handläufen an Treppengeländern über Hinweisschilder in Blindenschrift bis hin zu Apps, die jemanden per I-Phone akustisch durch Gebäude führen.

Kontaktpersonen des Kreis-Behindertenbeirats

Als Kontaktperson des Kreis-Behindertenbeirats steht Horst Kunz als Ansprechpartner bereit (für die Gemeinden Vechelde, Wendeburg und Hohenhameln): kunz.vechelde@t-online.de per Mail. Die anderen Kontaktpersonen:  Hartmut Schatz unter hspeine@yahoo.de für Edemissen.  Annette Burmester unter annette.burmester@t-online.de für Ilsede.  Erika Hagemann unter erjuhag@t-online.de für Lengede.  Kay-Olaf Franz unter kay-plaf.franz@web.de und Nadja Stehlin unter kontakt@bipo-peine.de für die Stadt Peine.