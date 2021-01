Wendeburg tagt digital – Premiere gelingt

Die Premiere ist gelungen: Erstmals tagte ein Fachausschuss des Wendeburger Gemeinderates per Videokonferenz im Internet, „hochmodern“, wie Bürgermeister Gerd Albrecht mit einem Dank an die Spezialisten im Rathaus feststellte. Der digitale Weg ist allerdings auch der Not geschuldet: Im November hatte der Bürgermeister die Haushaltsberatungen gestoppt, um im „Lockdown light“ Kontakte einzuschränken. Alle Sitzungen wurden auf Januar verschoben, „wenn die Corona-Situation wieder besser ist“.

Dass sie nun noch schlechter ist, die Kontaktbeschränkungen noch strenger – wer dachte das im November. Nun aber muss der Haushalt 2021 auf den Weg gebracht werden, damit die Gemeinde handlungsfähig ist. „Der Verkauf von Bauland rettet uns im Moment“, schickte der Bürgermeister der ersten Beratung vorweg. Aber wie es in den nächsten Jahren weitergehen werde, bereite ihm Sorgen. Nach den Haushaltsplanungen für das laufende Jahr stehen Aufwendungen in Höhe von 19.2 Millionen Euro Erträge von 17.2 Millionen Euro gegenüber. Das mache einen Fehlbetrag von fast zwei Million Euro aus, erklärte Albrecht.

„Nur mit den aus dem Verkauf der Grundstücke in den Neubaugebieten in Bortfeld, Meerdorf und Wendeburg zu erzielenden Planungsgewinnen von 2.8 Millionen Euro lässt sich der Haushalt ausgleichen und führt im Ergebnis sogar noch zu einem geplanten Überschuss von rund 800.000 Euro. Die Nachfrage nach Bauland sei ungebremst groß.

Foto: Bettina Stenftenagel

Auf der Ertragseite fehlen in Wendeburg 800.000 Euro

Die Corona-Krise beeinflusse die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit entsprechenden Wirkungen auf die kommunalen Haushalte, so Albrecht weiter. „So führen Einnahmeausfälle schon allein zu einer Verschlechterung auf der Ertragsseite von rund 800.000 Euro. Bei der Gewerbesteuer rechnet Albrech mit minus 100.000 Euro, beim Einkommensteueranteil mit minus 230.000 Euro und bei den Schlüsselzuweisungen mit minus 287.000 Euro. Und die Kreisumlage steige um 178.000 Euro. „Unabhängig davon wird immer deutlicher, dass die Finanzausstattung der Kommunen im Hinblick auf die wahrzunehmenden Aufgaben nicht auskömmlich ist“, stellt der Wendeburger Bürgermeister generell fest.

Im Investitionshaushalt sind – unter anderem – folgende größeren Maßnahmen berücksichtigt: der Neubau des Feuerwehrhauses in Meerdorf mit 960.000 Euro, Feuerlöschzisternen in Rüper und Wense mit 100.000 Euro, die Photovoltaikanlage für die Sporthalle Bortfeld mit 150.000 Euro und die Erschließung der Baugebiete. Für Bortfeld sind rund , 1.74 Millionen Euro vorgesehen, für Meerdorf etwas mehr als eine Million. Für den Straßenausbau „An der Aue“ und die Erschließung des Baugebiets in Wendeburg sind im Investitionshaushalt 800.000 Euro als Restfinanzierung vorgesehen. Die Gemeindestraßen Neue Straße und Grauer Hof in Wendeburg sollen einen Regenwasser-Entlastungskanal bekommen. Hierfür stehen 240.000 Euro im Investitionsplan. Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung sind 250.000 Euro eingeplant. Bei den Baukosten der Kindertagesstätte in Neubrück geht die Verwaltung von einer Erhöhung der Baukosten um 250.000 Euro aus. Das Geld ist ebenso eingeplant die Erhöhung der Baukosten der Bortfelder Kinderkrippe um 100.000 Euro.Am Kauf des Klinikums Peine durch den Landkreis beteiligt sich die Gemeinde Wendeburg mit 370.000 Euro – der Investitionszuschuss ist auch im Investitionsplan verankert.

Harvesser Kinder- und Jugendwehr bekommt ein Fahrzeug

Der Feuerschutzausschuss hat den Ausgabeplan für die Feuerwehren empfohlen, auch den Kauf eines Mannschaftstransportwagens für die Kinder- und Jugendfeuerwehr Harvesse in Höhe von 20.000 Euro. Wie die Fahrzeuge in Bortfeld und Wendeburg soll auch das Harvesser Fahrzeug so ausgestattet werden, dass es bei Einsätzen genutzt werden kann.

Wie weit die Planung für den Neubau des Feuerwehrhauses in Meerdorf ist? Die Planung könne erst aufgenommen werden, wenn der Haushalt beschlossen ist, antwortete der Bürgermeister auf die Frage von Ratsherr Ralph Jarosch aus Meerdorf. Es gebe jedoch Vorgespräche mit dem Architekten. Dass der Neubau in diesem Jahr fertig werde, das sei jedoch fraglich. Baubeginn könne eventuell im Herbst sein. Wie in der Sitzung anklang, soll erneut über den Standort diskutiert werden. Bislang wurde dafür eine Fläche neben der Mehrzweckhalle in Meerdorf favorisiert, die die Gemeinde eigens dafür gekauft hat. Ratsherr Julian von Frisch (parteilos, für die Grünen) brachte die Fläche an der alten Molkerei ins Gespräch. Diese liege nicht in einem Wohngebiet. „Wir müssen über Alternativen sprechen“, räumte der Bürgermeister ein.

Weitere Sitzungen sind im Internet zu verfolgen

Der Sitzung des Feuerschutzausschusses folgen der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss am Montag, 18. Januar, und der Schulausschuss am Dienstag, 19. Januar, und der Planungs-, Umwelt- und Wirtschaftsausschuss am Donnerstag, 21. Januar. Die Video-Sitzungen sind jeweils von 17 Uhr bis 18 Uhr terminiert. Bürger, die die Sitzung im Internet mit verfolgen wollen, können sich von Sabrina Schanz im Wendeburger Rathaus den Einladungs-Link schicken lassen, E-Mail: schanz@wendeburg.de