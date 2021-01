192,1 - Peine hat den landesweit höchsten Inzidenzwert

Nach jüngsten Corona-Ausbrüchen in Seniorenheimen mit sprunghaft steigenden Infektionszahlen ist der Wert der 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Peine am Freitag auf 192,1 gestiegen. Zu befürchten ist, dass der kritische 200er-Wert in den nächsten Tagen überschritten wird.

Damit ist der Peiner Inzidenzwert an diesem Freitag der höchste aller Landkreise und Städte in Niedersachsen. In Gifhorn dagegen, bisher der Hotspot im Land, ist der Wert auf 192,0 gesunken. Das Landesgesundheitsamt stellt diese Werte (Neuinfektionen in der Zeitspanne von sieben Tagen je 100.000 Einwohner) täglich auf Grundlage der Meldungen der örtlichen Gesundheitsämter für die Kommunen fest. Die Berechnung ist allerdings nicht immer tagesaktuell, weil einzelne Fallzahlen erst mit Verzug gemeldet und somit auch erst später eingerechnet werden können. Außerdem kann es zu erheblichen Schwankungen kommen, wenn zum Beispiel über ein Wochenende keine Zahlen weitergemeldet werden.

Landrat Einhaus: Für den Fall vorbereitet

Im Peiner Corona-Krisenstab und im Kreishaus hat man sich auf diese absehbare negative Entwicklung des Inzidenzwertes eingestellt. Landrat Franz Einhaus (SPD) versichert: „Wir sind für den Fall, dass die 7-Tages-Inzidenz über den Wert von 200 steigt vorbereitet." Eine drastische Verschärfung der Beschränkungen, wie zum Beispiel im Nachbarlandkreis Gifhorn, ist aber offenbar zurzeit noch nicht vorgesehen.

Nach Angaben von Landrat Einhaus werden die Verwaltungsspitze und der Krisenstab nach dem Wochenende am Montag die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens "erneut tiefgehend analysieren, um die Gründe des aktuellen Anstiegs herauszuarbeiten". Der Plan von Einhaus: "Wir wollen mit einem differenzierten und gut durchdachten Paket an Maßnahmen an die Problembereiche herangehen.“

15-Kilometer-Beschränkung wohl nicht vorgesehen - Ausgangssperre "nicht oberste Priorität"

Damit zerstreut der Peiner Krisenstab schon vorweg Befürchtungen vor weiteren harten Beschränkungen für die Bevölkerung: So werde eine 15-Kilometer-Beschränkung für den Landkreis Peine nicht als wirkungsvolles Instrument angesehen - allein schon wegen der geografischen Lage des flächenmäßig kleinsten Landkreises in Niedersachsen mit aber großen Pendlerbewegungen. Angesichts der Siedlungsstruktur im Kreisgebiet habe auch eine Ausgangssperre ab 20 Uhr - wie andernorts verhängt - "nicht die oberste Priorität".

Einhaus dazu gegenüber unserer Zeitung wörtlich: "Wir legen unseren Schwerpunkt zunächst nicht auf eine weitere Verschärfung der Regelungen, da wir eher ein Umsetzungsproblem bei den bestehenden Corona-Vorschriften sehen. Auch dort werden wir gemeinsam mit unseren Partnern ansetzen und in den Bereichen, in denen wir es für notwendig halten, verstärkt kontrollieren."

Sollte die Inzidenz von 200 überschritten werden, werde die Kreisverwaltung das Corona-Maßnahmenpaket für die Stadt und die Landkreis-Gemeinden im Verlauf des Montags bekanntgeben und umsetzen.

