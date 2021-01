Drei Unfälle im Kreis Peine – mit Verletzten

Peine. In Eddesse ist ein Autofahrer, in Oberg ein Motorrollerfahrer verunglückt: Sie müssen ins Klinikum. In Edemissen wurde eine Frau leicht verletzt.

Über drei Unfälle – zwei in der Gemeinde Edemissen und einen in Oberg – berichtet die Polizei. Am Ortseingang von Eddesse ist am Mittwoch gegen 19.25 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der schnee- und eisglatten Kreisstraße 43 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum sowie einen Leitpfosten geprallt. „Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Peiner Klinikum transportiert werden“, berichtet die Polizei am heutigen Freitag. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro.

Zu einem Zusammenstoß ist es am Donnerstag gegen 14.55 Uhr auf dem Eichenweg in Edemissen gekommen: Nach Darstellung der Polizei wollte eine 70-jährige PKW-Fahrerin vom Eichenweg nach rechts auf die Peiner Straße (Bundesstraße 444) einbiegen. „Beim Anfahren hat sie offensichtlich eine 54-jährige Fußgängerin auf der Straße übersehen“, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Zusammenstoß sei die Fußgängerin leicht verletzt worden.

Alkoholisierter Rollerfahrer verliert Führerschein

Gestürzt ist ein Motorrollerfahrer am Donnerstag gegen 7.15 Uhr auf der Hauptstraße (Kreisstraße) in Oberg. Aufgrund einer der Witterung nicht angepassten Geschwindigkeit ist der alkoholisierte 19-jährige Fahrer nach Darstellung der Polizei zu Fall gekommen und hat sich dabei „nicht unerheblich“ verletzt. Damit nicht genug: „Der Roller rutschte unfallbedingt ans Heck eines Autos am Fahrbahnrand und beschädigte den Wagen“, ergänzt die Polizei. Der Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,8 Promille ergeben: Der junge Fahrer ist ins Peiner Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein des Mannes sicher.