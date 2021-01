Keine Lengeder Ferienfreizeiten im Ausland in diesem Jahr

Die Gemeindejugendpflege Lengede bietet, nach bisherigem Stand, auch in diesem Jahr zwei Ferienfreizeiten an. Vom 24. Juli bis 3. August soll es, wie immer, ins Kinderzeltlager nach Eltze gehen. Das bewährte Team der Betreuer und Betreuerinnen freue sich nach dem Ausfall 2020 wieder auf ein harmonisches Freizeitmiteinander, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Lengede. Nach einer Grundrenovierung des Platzes vor Ort könnten sich die Kinder auf einen tollen Sommer freuen.

Dieses Jahr soll es nach Sylt gehen

Die Jugendfreizeit führt die Lengeder Jugend vom 31. Juli bis 6. August in diesem Jahr nach Sylt. „Aufgrund der sich abzeichnenden Einschränkungen und Ungewissheiten bei Reisen ins Ausland zu Pandemiezeiten, verzichtet die Gemeinde Lengede 2021 auf Jugendfreizeiten im Ausland“, so Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener. Dafür kämen 20 Jugendliche in den Genuss eines schönen Gruppenhauses in den Dünen unweit vom Sylter Südstrand. Neu ist, dass für 2021 keine persönliche Anmeldung möglich ist.

Anmeldung über die Homepage

Die Anmeldung erfolge diesmal ausschließlich online über die Homepage der Gemeindejugendpflege unter http://www.kids-in- lengede.de/freizeiten/. "Jeweils unter der entsprechenden Kategorie 'Jugendfreizeit' oder 'Kinderzeltlager' findet man ab sofort ein Online-Anmeldeformular", so die Gemeinde Lengede. Natürlich gebe es ein „Restrisiko“ falls touristisches Reisen im Sommer weiterhin Einschränkungen unterliegen sollte, aber alle Beteiligten Parteien hofften auf einen entspannten Sommer 2021.

red