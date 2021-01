Neue Spuren nach Clan-Razzia in Peine

Zielobjekt der SEK-Einsätze Mitte Dezember in Peine war auch ein Haus in Telgte. Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren ebenfalls beteiligt.

Nach dem Polizei-Großeinsatz gegen ein Clan-Netzwerk am 17. Dezember 2020 mit Durchsuchungen von insgesamt 21 Wohn- und Gewerbeobjekten in Peine, Ostercappeln und Osnabrück hat sich der Anfangsverdacht für eine "Vielzahl erheblicher weiterer Straftaten" ergeben. Das berichtet jetzt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Lennart Jacobs.

Hintergrund des Großeinsatzes an jenem Donnerstag im Dezember war, wie berichet, ein Ermittlungsverfahren zusammen mit einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe aus dem Landeskriminalamt, der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück sowie der Polizeiinspektion Osnabrück gegen vier Beschuldigte, von denen drei der Clan-Kriminalität zugeordnet wurden. Staatsanwalt Jacobs: „Den Beschuldigten werden, in unterschiedlicher Zusammensetzung, erpresserischer Menschenraub, schwere räuberische Erpressung, Raub, Wohnungseinbruchsdiebstahl sowie Diebstahl im besonders schweren Fall vorgeworfen.“ In Braunschweig sollen drei Beschuldigte einer älteren Dame einen Bargeldbetrag in Höhe von 50.000 Euro entrissen haben.

Über dem Bett des Hauptbeschuldigten hängt ein wertvollen Kunstwerk

Schon direkt während der Razzien im Dezember hätten die Spezialkräfte der Polizei Erfolge verzeichnen können. So stellten die Ermittler laut Jacobs über dem Bett des Hauptbeschuldigten in dessen Zweitwohnung ein als gestohlen gemeldetes hochpreisiges Kunstwerk fest. Das zuvor im Privatbesitz befindliche Designstück sei im vergangenen Jahr bei einem Wohnungseinbruch entwendet worden.

Auch in den übrigen Durchsuchungsobjekten seien die Beamten erfolgreich gewesen. Mit Unterstützung von Drogenspürhunden hätten die Ermittler Betäubungsmittel in größerer Menge und Schusswaffen gefunden.

Staatsanwalt Jacobs: "Die Spezialkräfte beschlagnahmten ferner erhebliche Vermögenswerte. Insgesamt wurden Bargeld und Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro gesichert." Gegen die Verwahrer bestehe der Verdacht der Geldwäsche.

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche wurden laut Jacobs auch gegen die Verwahrer und Scheinhalter von sieben hochmotorisierten Luxusfahrzeuge eingeleitet. Ein unterschlagener Mercedes GLE sei inzwischen der rechtmäßigen Eigentümerin wieder zurückgegeben worden.

Ein Beschuldigter stellt sich Ende Dezember freiwillig

Bis zum Beginn der Hauptverhandlung vor Gericht werden die drei im Dezember festgenommenen Hauptbeschuldigten weiterhin in Untersuchungshaft bleiben müssen. Der Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft aufgrund der Flucht- und Verdunklungsgefahr an.

Ein vierter Beschuldigter, der sich am Zugriffstag im Dezember im Ausland aufgehalten haben soll, habe sich am 28. Dezember freiwillig den Ermittlern gestellt, nachdem noch an Heiligabend eine entsprechende Absprache mit der Staatsanwaltschaft getroffen worden sei. Der Haftbefehl gegen ihn sei gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an

Weitere Details nannte Staatsanwalt Jacobs zunächst nicht. Die andauernden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sollen nicht gefährdet werden. Jacobs erläuterte aber, wie die Ermittlungsarbeit organisiert ist: Innerhalb des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Osnabrück wird dieses Verfahren im Zusammenhang mit Clankriminalität von einer ständigen Ermittlungsgruppe (SEG KKS) geführt. Diese Ermittlungsgruppe befasst sich delikts-und fachkommissariatsübergreifend grundsätzlich ausschließlich mit Sachverhalten zu komplexen kriminellen Strukturen. Bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück werden die Ermittlungen von der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen geführt.

Ein Clan wird nach Angaben des Staatsanwaltes definiert als eine Gruppe von Personen, die durch eine gemeinsame ethnische Herkunft, überwiegend auch durch verwandtschaftliche Beziehungen, verbunden ist.

