Peine. Das Unfallopfer kam ins Klinikum. In Peine-Telgte ist eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen.

Vorfahrt missachtet – Frau in Ölsburg leicht verletzt

Leicht verletzt worden ist eine Kraftradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Ölsburg. Laut Polizei hat eine 72 Jahre alte Autofahrerin gegen 16.50 Uhr im Bereich Gerhard-Lukas-Straße/Ecke Frehenbergstraße die Vorfahrt der 27-jährigen Fahrerin des Kraftrads missachtet und somit den Unfall verursacht. „Die Kradfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und stürzte", berichtet die Polizei: „Sie zog sich leichte Verletzungen zu, die im Peiner Krankenhaus behandelt werden mussten." An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Autofahrerin in Peine ist möglicherweise plötzlich unwohl

Am Donnerstag ist es gegen 19.15 Uhr zum Verkehrsunfall in Peine-Telgte gekommen. Nach Darstellung der Polizei ist eine 18-jährige PKW-Fahrerin auf der Straße „An der Laubenkolonie" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. „Das Fahrzeug der Frau wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von etwa 1600 Euro", informieren die Beamten. Die Polizei schließt bei ihren Ermittlungen nicht aus, dass die Frau auf Grund eines plötzlich eingetretenen Unwohlseins von der Fahrbahn abgekommen sei.