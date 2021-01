Der Dezember in Lengede war nasskalt bis vorfrühlingshaft

Lengede. Anfangs war es kühl, in der Mitte sehr mild, Weihnachten kälter aber nicht so richtig „Weiß“. Ab diesem Jahr gilt ein neuer Referenzzeitraum.

Der Dezember hatte im Gegensatz zu den Vorjahren zumindest ein paar winterliche Aspekte zu bieten. Die erste Hälfte der Adventszeit bot uns Tageshöchsttemperaturen zwischen 2 und 5 Grad und Nachtwerte um 0 Grad.

Immerhin sank das Quecksilber zwischen dem 1. und 13. Dezember (3. Advent) in vier Nächten unter den Gefrierpunkt. Die kältesten Nächte gab es jeweils am 8. und 9. Dezember mit minus 1,2 Grad Minimum.

Tiefdruckgebiete dominierten das Wettergeschehen und brachten unserem Raum am 4. und 5. Dezember Schneegriesel. Aber auch an den anderen Tagen blieb es nicht trocken, jedoch fiel der Niederschlag stets in flüssiger Form. Die Tagessummen kamen nur an zwei Tagen über einen Liter pro Quadratmeter hinaus.

Der Wind wehte durchweg schwach und kam überwiegend aus östlichen Richtungen. Am 10. Dezember gesellte sich auch noch Nebel hinzu, der im Tagesverlauf aber wieder verschwand. Es blieb überwiegend trübe, an sieben Tagen sogar ohne jeglichen Sonnenschein.

Zur Monatsmitte wurde es wärmer

Zur Monatsmitte stellte sich eine Westwetterlage ein. Dabei griffen atlantische Tiefs über und lenkten mit einem Südwind Warmluft nach Norden. Bereits am 16. Dezember erwärmte sich die Luft in Lengede auf 12,2 Grad und am 19. auf 11,3 Grad. Allerdings war die Nacht zum 19. mit einer Tiefsttemperatur von 0,4 Grad und minus 1,2 Grad am Erdboden sehr frisch.

Den Wärmehöhepunkt gab es am 22. Dezember mit 13,4 Grad, danach folgte ein neues Tief mit viel Regen im Gepäck.

Kälte an den Weihnachtstagen, aber nicht ausreichend für Schnee

Heiligabend kippte die Lage, da die Strömung auf der Rückseite eines Sturmtiefs auf Nord drehte. Wurden in den Frühstunden des 24. an der Meteorologischen Station Lengede noch 10 Grad gemessen, lag die Temperatur gegen Mittag nur noch bei 2,8 Grad.

Ehe sich der Regen in Schnee wandeln konnte, hörte er jedoch in der Weihnachtsnacht schon wieder auf.

Weihnachten selbst erreichten die Höchsttemperaturen 3 bis 4 Grad. Die Nacht vom 1. zum 2. Weihnachtstag war mit minus 2,2 Grad die kälteste im gesamten Dezember. In der Nacht zum 28. fiel Schneeregen, der Tag selbst war dann aber relativ mild mit 7,4 Grad. Dafür folgten am 29. und 30. Dezember zwei Nächte mit Frost in Bodennähe (gemessen in 5 cm über dem Erdboden).

Starke Schwankungen beim Luftdruck

Bemerkenswert war die Luftdruckschwankung zwischen Weihnachten und Silvester, verursacht durch ein Tief, welches über Deutschland hinweg zog. Der Druck fiel an der Meteorologischen Station in Lengede in Stationshöhe (83,9 m üNN) von 1011,1 Hektopascal am 2. Weihnachtstag auf 969,8 Hektopascal nur zwei Tage später. Reduziert auf den Meeresspiegel war das ein Druckfall von 1021.7 auf 979,8 Hektopascal (ein guter Test für neu zu Weihnachten verschenkte Barometer).

Zum Monats- und Jahresausklang erwärmte sich die Luft an Silvester tagsüber auf 4 Grad und ging bis Neujahr morgens auf minus 0,2 Grad zurück.

Ab diesem Jahr gilt ein neuer Vergleichszeitraum

Der Dezember 2020 ist der letzte Monat, der noch mit dem bisherigen langjährigen Mittel 1961 bis 1990 verglichen wird. Ab 2021 gilt dann 1991 bis 2020 als neue Referenz.

Der Dezember war mit einer Mitteltemperatur von 4,3 Grad um 2,5 Grad zu warm. Es gab 6 Frosttage, aber keinen einzigen Eistag.

Der Niederschlag summierte sich zu 29,6 Millimeter und erfüllte sein Soll zu 56 Prozent. Die Sonne war über Lengede 22,0 Stunden zu sehen, dieses entspricht 78 Prozent vom langjährigen Durchschnitt.

Auch das Jahr 2020 war zu warm

Das Jahr 2020 war mit einem Mittel von 11,5 Grad um 2,3 Grad zu warm. Es fielen 525,7 Millimeter Niederschlag in 2020 (entspricht 84 Prozent vom Mittel) und die Sonne schien 1878,7 Stunden, was 123 Prozent vom Jahressoll gleichkommt.

Abgerundet wird die Bilanz für 2020 durch 41 Sommertage, 9 heiße Tage, 30 Frosttage und nur 1 Eistag. Zum Vergleich: Im Dezember wurden an der Niederschlagsstation am Bolzenkamp nahe dem Lengeder Seilbahnberg 33,4 Milimeter gemessen und eine Jahressumme von 570,6 Millimeter erreicht. In Woltorf kamen hingegen im Dezember 56,9 Millimeter und im gesamten Jahr 2020 genau 756,8 Millimeter zusammen.

