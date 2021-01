Attacke mit dem Steakmesser hätte tödlich enden können

Am Freitag hat der Prozess um eine Messer-Attacke auf offener Straße in Peine vor dem Landgericht Hildesheim begonnen. Die Anklage wirft einem heute 19-Jährigen versuchten Totschlag vor.

Das letzte Mal haben sich die beiden jungen Männer (19 und 20 Jahre alt) vor fast genau vier Monaten In Peine gesehen. Am Freitag trafen sie sich wieder – vor dem Landgericht Hildesheim. Dort muss sich der 19-Jährige wegen einer Attacke mit einem Steakmesser auf den 20-Jährigen verantworten.

Staatsanwalt Stefan Gabor wirft dem 19-jährigen Peiner vor, am Abend des 28. Septembers vorigen Jahres, es war ein Montag, gegen 20.50 Uhr den 20 Jährigen mit eine geradeaus gezielten Stich in die rechte Brust verletzt zu haben. Eine tödliche Verletzung soll der 19-Jährige dabei in Kauf genommen haben. Deshalb lautet die Anklage auch auf versuchten Totschlag.

Die jungen Männer hatten sich an diesem Abend auf der Straße "Am Bauhof" verabredet, um sich wegen eines alten Streits auszusprechen. Es gab jedoch Beleidigungen und ein Handgemenge. Als sich die Freundin des 19-Jährigen einmischte, soll der, damals noch 18 Jahre alt, mit einem spitzen Steakmesser zugestochen haben.

Der 19-Jährige, der sichtlich angespannt und nervös auf der Anklagebank saß, gab die Tat zu. „Es stimmt, was da passiert ist“, sagte er. Man habe seit dem Sommer 2019 Streit gehabt, da er dem 20-Jährigen Drogen im Wert von 100 Euro abgenommen hätte. An diesem Abend wollte man sich aussprechen.

Der Angeklagte sagt, er habe eigentlich nur reden wollen

Der Vorsitzende Richter Volker Martinwies den Angeklagten auf einen Chat mit seiner Freundin hin. Darin habe er geschrieben „er bekommt was aufs Maul“. Der 19-Jährige versicherte vor Gericht, dass er nur habe reden wollen. Sie hätten sich jedoch gestritten und in dem Moment, wo es passiert sei, habe er nur seine Freundin schützen wollten. „Ich habe nicht nachgedacht“, sagte der 19 Jährige.

Die Freundin sagt, es habe nur wie ein Ratscher ausgesehen

Auch seine 19-jährige Freundin wurde gehört. Sie gab an, den 20-Jährigen nach Beleidigungen in den Bauch geboxt zu haben. Dieser habe sie dann angespuckt und am Arm festgehalten. Ihr Freund habe sie aus dieser Situation herausgeholt. Dann sei es zum Stich gekommen. „Es sah nur so aus, als ob er die Jacke geratscht hat“, sagte die 19-Jährige. Der 20-Jährige sei nicht zusammengesackt, sondern mit seinen Freunden weggegangen.

Der 20-Jährige wurde später ins Klinikum Peine gebracht und dort noch in der Nacht notoperiert. Lunge, Zwerchfell und Leber waren verletzt. Da auch ein Zweig der Lungenarterie verletzt wurde, verlor der 20-Jährige noch vor der Operation rund 2,5 Liter Blut, wie es vor Gericht dargelegt wurde. Potenziell lebensgefährlich sei das gewesen, bestätigte ein Rechtsmediziner.

Das Opfer sagt, der Täter sei hinter ihm hergerannt und habe zugestochen

Auch der 20-Jährige wurde befragt. Er wiederum gab an, nach dem Stich in die Knie gegangen zu sein. Die schriftliche Entschuldigung des 19-Jährigen könne er nicht annehmen, da er ihm nicht geholfen habe. Im Klinikum Peine habe er erfahren, dass er verblutet wäre, wenn er nicht eingeliefert worden wäre. An den Abend könne er sich nur noch lückenhaft erinnern. Er wisse jedoch, dass er das Messer in der Hand des 19-Jährigen gesehen habe und weggerannt sei. Dieser sei hinter ihm hergerannt und habe zugestochen. Noch heute leide er unter den Folgen des Messerstichs.

Auch der 19-Jährige leide – und zwar in der Haft, so eine Mitarbeiterin des sozialen Dienstes der Jugendhaftanstalt Hameln. Seit dem 7. Oktober 2020 sitzt der 19-Jährige dort in Untersuchungshaft.

Am nächsten Freitag wird der Prozess fortgeführt. Dann sollen auch die beiden Freunde des 20-Jährigen aussagen, die an diesem Freitag nicht als Zeugen erschienen sind. Möglicherweise wird an dem zweiten Prozesstag auch schon ein Urteil gesprochen.