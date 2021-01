Peine Wieder gab es einen Vorfall mit einem E-Roller, diesmal in Lengede. In Peine helfen Zeugen der Polizei.

Dreimal Fahren ohne Versicherungsschutz in Lengede und Peine

Die Polizei berichtet am Samstag von mehreren Vorfällen im Kreis Peine, die unter "Fahren ohne Versicherungsschutz" fallen.

Lengeder wird zu seiner Mutter gebracht

Auf dem Vallstedter Weg in Lengede wurde am Freitag um 16 Uhr ein 15-jähriger kontrolliert, "weil er mit einem E-Roller ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war", so die Polizei. Die berichtet weiter: "Er durfte nicht weiterfahren und wurde zu seiner Mutter gebracht. Ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet."

Twingo war zur Entstempelung ausgeschrieben

Am Freitag um 20.15 Uhr überprüfte eine Polizeistreife einen 57-jährigen Peiner auf der Bundesstraße 65, Ecke Im Großen Felde, der dort mit seinem Renault Twingo unterwegs war. "Der PKW war zur Entstempelung ausgeschrieben", also zur Zwangsabmeldung von Amts wegen, stellte die Polizei fest. Der Fahrzeugschein wurde sichergestellt, die Kennzeichen entstempelt und die Weiterfahrt untersagt. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeuge informiert in Peine die Polizei

Weiterhin kam es am Freitagabend um 20.45 Uhr dazu, "dass ein 50-jähriger Peiner einen anderen 37-jährigen Peiner Bürger in der Kommerzienrat-Meyer-Allee beobachtete, wie er seinen PKW Skoda benutzte, obwohl seit September 2020 keine Haftpflichtversicherung dafür bestand", teilt die Polizei mit.

Der Zeuge habe sofort die Polizei informiert, die gekommen sei und den Sachverhalt aufgenommen habe. Zusätzlich zu dem Verfahren zur Pflichtversicherung seien Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer-Gesetz und die Abgabenordnung eingeleitet worden.

red