Heil macht sich für Wasserstoffzentrum und Kraftwerk Mehrum stark

Die aufgehende Sonne taucht das Kohlekraftwerk Mehrum in warmes Licht.

In seiner Funktion als SPD-Bundestagsmitglied teilt Hubertus Heil mit: „Ich unterstütze die Bewerbung der Allianz für die Region mit ihren zahlreichen Projektpartnern für den Aufbau eines Wasserstoffzentrums in der Region Braunschweig-Peine-Salzgitter.“

Dem Kraftwerk Mehrum komme hier eine besondere Rolle bei der zukünftigen Produktion von grünem Wasserstoff zu, ist Hubertus Heil überzeugt. „Dies habe ich in meinem Schreiben an den Bundesverkehrsminister unterstrichen.“

Heil: Kraftwerk Mehrum soll im Landkreis Schlüsselrolle bei Wasserstoff spielen

Das Wasserstoff-Forschungszentrum soll mit verschiedenen Bausteinen an diversen Standorten in der Region betrieben werden. Im Landkreis Peine sollte das Kraftwerk Mehrum die Schlüsselrolle bei der Produktion des grünen Wasserstoffs bekommen, so Hubertus Heil weiter.

„Dadurch besteht die Chance, auf dem Weg zur klimaneutralen Mobilität, hochqualifizierte Arbeitsplätze im Landkreis Peine zu schaffen. Die Projektpartner haben bereits viel Erfahrung beim Thema CO2-neutraler Wasserstoff gesammelt und unsere Region besitzt die benötigte Infrastruktur“, so Hubertus Heil abschließend in der Mitteilung.

red