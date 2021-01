Autobahn 2 von Peine in Richtung Braunschweig gesperrt

Seit ungefähr 15 Uhr gibt es auf der Autobahn 2 eine Teilsperrung nach einem Unfall. Die Arbeiten vor Ort dauern nach Auskunft der Polizei in Braunschweig noch an. Die genauen Umstände konnte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung noch nicht benennen. Nach ersten Erkenntnissen gab es einen Unfall "zwischen einem kleinen und einem großen LKW". Womöglich wurde eine Person dabei verletzt.

Zwischen Peine, ungefähr in Höhe von Essinghausen, und der Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel ist in Fahrtrichtung Berlin die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. Die Polizei bittet dringend darum, vorsichtig an das Stauende heranzufahren. Die Staulänge beträgt gegen 17 Uhr rund drei Kilometer (Zeitverlust ungefähr 30 Minuten).

