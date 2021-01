An dem Pkw und an dem Gebäude entstand "nicht unerheblicher Sachschaden", berichtet die Polizei (Symbolbild).

Glätteunfall in Peine: 20-Jähriger kracht mit Pkw in Hauswand

Wegen der schneeglatten Straßen ist es am frühen Samstagmorgen in Stederdorf zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 20-jähriger Fahrer in eine Hauswand gekracht ist. Wie die Polizei berichtet, war der Fahranfänger aus Edemissen gegen 00.55 Uhr auf der Peiner Straße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen VW Bora verlor - vermutliche, weil er die Geschwindigkeit nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst hatte.

Pkw kracht in Hauswand: Fahrer bleibt unverletzt

Das Fahrzeug kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend krachte der 20-Jährige mit seinem Auto in die Außenwand eines Wohn- und Geschäftshauses. Laut Polizei blieb der junge Mann unverletzt. An dem Pkw und an dem Gebäude entstand aber "nicht unerheblicher Sachschaden", berichtet die Polizei.

