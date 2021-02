Diebe stehlen Bargeld bei Einbruch in Woltorf

Woltorf. Die Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Woltorf eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

In der Abwesenheit der Bewohner sind Unbekannte am Donnerstag zwischen 12 und 23 Uhr durch ein Fenster, das sie aufhebelten, in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Woltorf eingebrochen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein

Die Täter konnten Bargeld erbeuten. Es Entstand ein Schaden von 600 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchs ein. Sie bittet Zeugen, sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.

