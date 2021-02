Peiner wehrt sich gegen Polizeibeamte

Peine. Die Polizei kam, weil der Mann Passanten in der Fußgängerzone angepöbelt hat. Die Beamten ging er ebenfalls an.

Ein 29-jähriger Peiner soll laut Polizei am Dienstag gegen

15 Uhr in der Fußgängerzone in der Straße Gröpern in Peine ohne erkennbaren Grund Passanten angepöbelt haben – und das ohne Mund-Nasen-Bedeckung.

Nach dem Eintreffen der Polizei soll er auch die Beamten angegangen haben. Hierbei habe er versucht, die Beamten festzuhalten und in deren Richtung zu treten. Zudem habe der verbal aggressive Mann sich aktiv gegen eine Ingewahrsamnahme gewehrt.

Der Hund des Mannes wurde ins Tierheim gebracht

Schließlich konnte er durch die Beamten am Boden fixiert und zum Zwecke der Anordnung eines Gewahrsams zur Dienststelle gebracht werden. Die eingesetzten Beamten im Alter von 20, 23 und 39 Jahren sowie eine 29-jährige Beamtin wurden nicht verletzt. Ein von dem Mann mitgeführter Hund wurde dem Tierheim übergeben.

Der Peiner stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Er gehörte laut Polizeiangaben wohl keiner „Querdenker-Gruppierung“ an.

red