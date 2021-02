Ölsburg. Es gelang den Tätern nicht, die Fenster des Jugendzentrums in Ölsburg aufzuhebeln. Dennoch entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Einbruch in Jugendzentrum in Ölsburg scheitert

Unbekannte haben zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, versucht in das Jugendzentrum in der Straße „An der Fuhse“ in Ölsburg einzubrechen. Laut Polizei versuchten die Täter, mehrere Fenster aufzuhebeln. Dies misslang ihnen.

Die Höhe des Schadens beträgt 1000 Euro

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

red