Groß Lafferde. Der Täter öffnete in dem Hofladen gewaltsam einen Schrank. Das soll in mindestens zweimal passiert sein, berichtet die Polizei.

Täter stiehlt Bargeld in Hofladen in Groß Lafferde

In mindestens zwei Fällen hat ein Täter zwischen Sonntag, 28. Feburar, 9.30 Uhr, und Sonntag, 7. März, 19.15 Uhr in dem Hofladen in der Bierstraße in Groß Lafferde einen Schrank gewaltsam geöffnet.

Die Polizei ermittelt

Der Täter stahl hieraus Bargeld in zweistelliger Höhe entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.

red