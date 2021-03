Derzeit noch unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, die Fensterscheibe des Kassenhäuschens am Sportplatz in der Straße „Am Mühlenberg“ in Edemissen eingeschlagen und haben sich so Zutritt verschafft.

Der Schaden beträgt 500 Euro

Die Täter entwendeten diverse Getränke und Leergut. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

red