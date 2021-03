Peine. Aufgrund einer Ruhestörung wurde die Polizei zu einer Wohnung im Peiner Pfingstanger gerufen. Hier traf sie vier Haushalte an.

Polizei löst Treffen von vier Haushalten in Peine auf

Die Polizei hat am Dienstag um 1.45 Uhr ein Treffen von vier Haushalten in einer Wohnung in der Straße „Pfingstanger“ aufgelöst. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Die Polizei leitet Verfahren ein

Die Polizei traf die vier Personen an, da sie aufgrund einer Ruhestörung zu der Wohnung gerufen wurde. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

red