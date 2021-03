Trio schlägt und tritt im Hausflur in Peine auf 32-Jährigen ein

Drei Schläger haben am Montagabend gegen 20.30 Uhr einen 32 Jahre alten Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Bauhof angegriffen.

Zwei Männer und eine Frau gehen auf das Opfer los

Die Täter, zwei Männer (31 und 24) und eine Frau (34), schlugen und traten nach Angaben der Polizei gemeinschaftlich auf ihr Opfer ein. Der 32-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus.

Täter vor Ort festgenommen

Die Täter konnten vor Ort vorläufig festgenommen werden, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit. Während der Festnahme leisteten sie Widerstand. Da die drei unter dem Einfluss von Alkohol standen, veranlasste die Polizei eine Blutprobe.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.