Maske im Stresstest

Am besten selber testen – gerade in der Pandemie ist das die Ansage der Zeit. Entsprechend habe ich mich verhalten: Allerdings habe ich mich nicht selbst auf „Corona“ getestet, sondern meine FFP2-Maske auf ihre Strapazierfähigkeit hin – ein Stresstest gewissermaßen für den Mund-Nasen-Schutz. Denn gesagt haben sie mir in der Apotheke, man müsse FFP2-Masken im Backofen bei 80 Grad „rösten“, nur so könne man sie desinfizieren. Doch was ist das für ein Energieverbrauch, wie sollen wir so unser Klima schützen? Also habe ich die FFP2-Maske – wie diese hellblauen medizinischen – in einem kleinen Topf mit Wasser durchgekocht, mehr als fünf Minuten (verbraucht hoffentlich weniger Energie). Und siehe da: Entgegen allen Vorhersagen hat es meine FFP2-Maske ausgehalten, etwaige Schäden kann ich nicht feststellen. Für mich ist das ein „positiver“ Schnelltest gewesen.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?ibsbme/nfzfsAc{w/ef=0tqbo?=0fn?