Oberg. Der Schuppen befindet sich in der Oberger Hauptstraße. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Täter brechen in Oberger Schuppen ein

Unbekannte sind zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 17 Uhr, in einen Schuppen in der Hauptstraße in Oberg eingebrochen.

Beute ist unklar

Unklar ist derzeit laut Polizei noch, ob der oder die Täter etwas aus dem Schuppen gestohlen haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

red