Ab April Leinenpflicht für Hunde im Wald im Peiner Land

Naturbesucher aufgepasst: Im Frühjahr werden Wald und Wiesen zu einer großen Kinderstube. In der Brut- und Setzzeit herrscht daher vom 1. April bis zum 15. Juli eine gesetzlich vorgeschriebene Leinenpflicht für Hunde. Wildtiere sind jetzt besonders schutzbedürftig. Hase, Hirsch, Ente, Reh oder Wildschwein: Viele heimische Wildtiere bringen in den Frühjahrsmonaten ihren Nachwuchs zur Welt und brauchen viel Ruhe. Damit die Jungtiere problemlos aufwachsen können, bittet die Jägerschaft Peine Erholungssuchende und Hundehalter um Rücksicht und Einhaltung einiger einfacher Verhaltensregeln.

„Wildtiere halten sich besonders gern im Dickicht der Wälder, Knicks und Feldhecken oder im hohen Gras auf. Diese Ruhezonen sollten Naturbesucher unbedingt meiden und auf den vorgegebenen Wegen bleiben“, appelliert Hans Werner Hauer, Kreisjägermeister des Landkreises Peine. Besonders freilaufende Hunde können eine Gefahr für trächtige Tiere und brütende Vögel sowie deren Nachwuchs sein. Wie jedes Jahr hat am 1. April die Brut- und Setzzeit begonnen, die am 15. Juli endet. „Hundebesitzer müssen in dieser Zeit ihre Vierbeiner in Wald und Flur an die Leine nehmen, um zu vermeiden, dass wildlebende Tiere wie Vögel nicht während der Brutzeit gestört werden“, informiert Hauer weiter.

Allein der Geruch der Hunde kann Auswirkungen haben

Dass Anleinpflicht während der Brut- und Setzzeit im Peiner Land bestehe, sei den meisten Hundehaltern bekannt. Wer dagegen verstoße, begehe übrigens eine Ordnungswidrigkeit, betont Hauer. Für die Tierbestände und die Natur sei das Zuwiderhandeln besonders problematisch. „Denn verlassen Bodenbrüter wie Fasan, Kiebitz oder die Feldlerche fluchtartig ihre Nester, kühlen die Eier aus und fallen Nesträubern zum Opfer“, sagt er.

Auch könnten freilaufende Hunde bereits geborene Jungtiere aufschrecken und gefährden. Nicht nur die Bewegungen von Hunden stören in dieser Zeit die Wildtiere. Bereits der Hundegeruch in einer Wiese kann dazu führen, dass ein Muttertier dieses Gebiet meidet – auch wenn dort ein Jungtier auf Muttermilch wartet. Daher sind auch Hunde, die vermeintlich bei Fuß bleiben, anzuleinen.

Die Jägerschaft Peine bittet um Beachtung folgender Verhaltensregeln:

Aufgefundenes Jungwild auf keinen Fall berühren! Scheinbar verwaiste Rehkitze oder Junghasen sind meistens gar nicht so hilflos, wie es vielleicht den Anschein hat. Der gut getarnte Nachwuchs wird in den ersten Lebenswochen von den Müttern oft viele Stunden allein gelassen und nur zum Säugen aufgesucht – der beste Schutz vor Fressfeinden. Die Küken bodenbrütender Vögel sind oft „Nestflüchter“ und laufen selbstständig umher, werden aber dennoch weiter von den Eltern versorgt. Erst durch Menschengeruch werden Jungtiere wirklich zu Waisen.

Naturbesucher sollten vermeintlich verletzte, geschwächte, kranke oder anderweitig gefährdete Wildtiere aus sicherer Entfernung beobachten und im Zweifelsfall einen ortsansässigen Jäger kontaktieren, der den Zustand einschätzen kann, oder die Polizei informieren.