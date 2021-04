Fridays For Future Peine protestiert coronabedingt mit Pflanzen

Die Klimabewegung Fridays for Future hat bei einer Protestaktion in Berlin die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimabkommens gefordert. 2015 einigten sich mehr als 190 Länder auf ein Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad. Fünf Jahre später sieht es allerdings so aus, als ob sie dieses Ziel verfehlen.

Die Peiner Ortsgruppe der Klimaaktivisten Fridays For Future (FFF) hat am Mittwoch 150 Pflanzen im Rosengarten im Stadtpark gepflanzt. Diese waren zuvor Teil einer ganztägigen Mahnwache, die coronabedingt eine große Demonstration ersetzen sollte.

Bereits am Freitag, 19. März, war globaler Streiktag von Fridays For Future. Der globale Klimastreik, der laut Pressemitteilung von FFF dieses Mal aufgrund der pandemischen Situation ortsgruppenintern stattfand, stand unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises, also keine leeren Versprechungen mehr. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern von der Politik im Angesicht multipler Krisen entschlossen zu handeln und bisher leere Versprechen zum 1,5-Grad-Ziel einzuhalten.

Die Corona-Regeln wurden eingehalten

Marlene Vogelgesang von FFF Peine sagt: „Niemand hat mehr Lust auf Krise. Weder Corona, noch Klimawandel. Genaudeswegen darf die Bewältigung der Klimakrise nicht hintenan gestellt werden. Von Tag zu Tag verschlimmert sich die Klimakrise und betrifft heute schon viele Menschen auffatale Weise. Trotzdem befeuern wir sie mit fossilen Subventionen im Rahmen von Konjunkturpaketen weiter.“Kjell Plögler ergänzt: „In diesem Jahr stehen sieben Wahlen an, darunter Bundestagswahl und Kommunalwahlen in Niedersachsen. Bisher hat keine Partei ein Programm für 1,5 Grad. Das muss sich ändern.“

Statt dazu aufzurufen, gemeinsam auf die Straße zu gehen, hat die Ortsgruppe einen anderen Weg gefunden, Präsenz zu zeigen: Für jede Person, die sich über ein Online-Formular angemeldet hat, wurde bei der Mahnwache eine Pflanze aufgestellt. So soll der Protest von Menschen, die aktuell nicht zusammenkommen können, repräsentiert werden. Diese Pflanzen wurden nun – unter Berücksichtigung der Corona-Vorgaben, wie in der Mitteilung betont wird – mithilfe der Stadtgärtnerei in kleinen Teams im Rosengarten hinter dem Gymnasium am Silberkamp eingepflanzt.

