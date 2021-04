Einbrecher suchten die Baumarkt in Stederdorf heim.

Polizei schnappt Einbrecher am Baumarkt in Stederdorf

Ein Sicherheitsdienst hat am Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr einen Einbruch in einen Baumarkt in der Caroline-Herschel-Straße entdeckt. Eine Überwachungskamera hatte im umzäunten Außengelände des Baumarktes zwei Personen aufgenommen, heißt es im Bericht der Polizei.

Täter mit zwei Autos unterwegs

Vor Ort hielten die Beamten einen Wagen an, dessen Insassen – ein 32 und ein 36 Jahre alter Mann – vom Tatort flüchten wollten. Auf dem Parkplatz des Baumarktes fanden die Beamten einen weiteren Wagen mit einem ebenfalls 32 Jahre alten Mann vor. In beiden Autos stellten die Beamten Diebesgut, hochwertige Mähroboter, sicher. Die drei Täter wurden festgenommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

red