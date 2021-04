Peine. Es braucht „dringend“ Ehrenamtliche, die in Senioren- und Pflegeheimen helfen, denn die Test-Kapazitäten werden weiter ausgebaut.

In den Pflege- und Seniorenheimen werden Personal, Besucher und Bewohner und Bewohnerinnen regelmäßig getestet (hier in Berlin).

Landkreis Peine sucht Helfer für Schnelltests in Heimen

Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und der Freiwilligen-Agentur sucht der Landkreis Peine dringend nach Ehrenamtlichen, die in Senioren- und Pflegeheimen bei Schnelltestungen behilflich sein können.

„Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden derzeit in allen Bereichen der Gesellschaft die Test-Kapazitäten ausgebaut. Damit steigt der Bedarf an entsprechenden Unterstützungskräften. Gleichzeitig können Ehrenämter coronabedingt zum Teil nur eingeschränkt wahrgenommen werden“, wird Kreis-Sozialdezernentin Prof. Dr. Andrea Friedrich in der Mitteilung des Landkreises zitiert.

Bundeswehr und Ehrenamtliche helfen schon

Derzeit helfe an vielen Stellen die Bundeswehr mit Personal aus. Oder Ehrenamtliche unterstützten die Test-Fachkräfte in den unterschiedlichsten Branchen bei ihrer Arbeit.

Arbeitgeber sollten vorbereitet sein bei den Tests

„Perspektivisch gesehen werden die Testungen auf längere Zeit unseren Alltag begleiten. Somit wird für Arbeitgeber und Unternehmen im Landkreis Peine immer wichtiger, auch in dieser Richtung zukunftsorientiert zu planen und sich über die Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen Gedanken zu machen. Viele Menschen haben im Augenblick mehr Zeit, da sie sich beispielsweise in Kurzarbeit befinden oder Vereins- und Freizeitaktivitäten – wenn überhaupt – nur noch marginal gelebt werden können“, erklärt Alexandra Fuchs, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Hildesheim.

Freie sozialversicherungspflichtige Stellen melden

Daher ruft sie Testzentren, Unternehmen und Sozialverbände in der Region Peine auf, ihre freien, sozialversicherungspflichtigen Stellen in diesem Bereich bei der Agentur für Arbeit zu melden. „Unser Arbeitgeber-Service (AG-S) in Peine steht dabei stets für Beratung und Unterstützung bei der Stellenbesetzung zur Verfügung“, ergänzt Alexandra Fuchs. Wer noch keinen direkten Ansprechpartner beim AG-S hat, erreicht die Mitarbeitenden dort unter (0800) 45555 20.

Kursus für mehr Stabilität bei Stress in Pflegeheimen

Wie man sich vor der Arbeit stabilisieren kann, was man im Dienst für das innere Gleichgewicht tun kann und was wiederum nach der Arbeit hilfreich ist, um wieder in Balance zu kommen, wird im Online-Kurs „Gesund durch den Arbeitstag mit Resilienz“ der Kreisvolkshochschule Peine gezeigt.

Pflegeeinrichtungen können ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit diesem Angebot in drei „gut verdaulichen“ Online-Einheiten von jeweils 90 Minuten die Möglichkeit bieten, stressmindernde Verhaltensvariationen auszuprobieren.

Der Paritätische vermittelt Freiwillige

Die Freiwilligen-Agentur des Paritätischen in Peine ist zuständig für die Beratung und Vermittlung von Freiwilligen/Ehrenamtlichen im Landkreis Peine. Für eine möglichst passgenaue Vermittlung gibt es einen Austausch zwischen den Organisationen, Vereinen und Verbänden. Eine Kontaktaufnahme ist unter (05171) 9409562 oder per E-Mail an sonja.hoffmann@paritaetischer.de oder an gabriele.daniel@paritaetischer.de möglich.

red