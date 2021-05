Alt hilft Jung in der IGS

In der Not hat sich die Gruppe „Generation Jung und Alt“ laut Schulelternrat bereit erklärt zu helfen – toll.

Auch wenn andere das deutlich negativer bewerten, ich sehe es mal positiv: An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine hatten sie Probleme, weil die angelieferten Selbsttests für die Schüler erst noch verpackt werden mussten. In der Not hat sich die Gruppe „Generation Jung und Alt“ laut Schulelternrat bereit erklärt, das zu übernehmen – für mich ist das ein tolles Beispiel für generationsübergreifendes Helfen. Auch die Eltern freuen sich darüber, sprechen aber von einem „vollkommen überforderten Kultusministerium“. Okay, geschenkt – eine vorbildliche Hilfsaktion bleibt es dennoch.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?