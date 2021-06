Unbekannte zerstören 13 Glaskuppeln der Turnhalle Lengede

Wie auch in benachbarten Städten und Landkreisen, ist es in Peine wieder zu einem Katalysator-Diebstahl gekommen. Das ist eine der Nachrichten der Polizei Peine vom Freitag.

Diebe nehmen Katalysator mit

Demnach ereignete sich der Diebstahl des Katalysators in Peine an der Eichendorffstraße – zwischen Mittwoch, 16. Juni, 21 Uhr, und Donnerstag, 17. Juni, 9 Uhr. Unbekannte schraubten das Fahrzeugteil von einem geparkten Opel ab und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 150 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

Schaden an Apotheke

Täter beschädigten Leuchtschilder einer Apotheke: Das hat sich laut Polizeibericht in Stederdorf an der Peiner Straße am Mittwoch, 16. Juni, zwischen 18.30 und 22.30 Uhr ereignet. Die Unbekannten verursachten an den beiden an der Außenfassade der Apotheke montierten Schilder einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

Einbrecher in einer Scheune

Täter drangen in eine Scheune ein: Das berichtet die Polizei aus dem Bereich Hohenhameln, genauer aus Harber. An der Straße Im großen Freien verschafften sich Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16. Juni, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 17. Juni, 14 Uhr, gewaltsamen Zugang in die Scheune. Nach Aufbrechen eines Schlosses konnten sie in das Innere gelangen. Nach erstem Sachstand kam es zu keinem Diebstahl. Die Schadenshöhe ist nur sehr gering, so die Polizei.

Täter brechen Bad-Kiosk auf

Täter erbeuteten Bargeld: Diese Tat hat sich laut Bericht in einer Sporteinrichtung in Hohenhameln, Am Pfannteich, zwischen Mittwoch, 16. Juni, 22 Uhr, und Donnerstag, 17. Juni, 8 Uhr, ereignet. Nach bisherigem Erkenntnisstand gelangten die Täter nach Aufbrechen eines Tores auf das Gelände eines Bades und drangen nach Einwerfen einer Scheibe in einen Kiosk ein. Dort entwendeten sie das Bargeld in geringer Menge. Es entstand Schaden von mindestens 700 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Ilsede unter (05172) 370750.

Über das Dach in die Halle

Täter verursachten hohen Sachschaden: Das berichtet die Polizei Peine abschließend aus Lengede. Ort des Geschehens war am Bodenstedter Weg die Turnhalle einer Schule – in der Zeit zwischen Donnerstag, 17. Juni, 22 Uhr, und Freitag, 18. Juni, 5 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang auf das Dach der Turnhalle. Hierzu benutzen sie eine am Gebäude angebrachte Leiter. Die Täter zerstörten auf dem Dach 13 Glaskuppeln und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mindestens 23.000 Euro, schildert die Polizei. Zeugenhinweise in diesem Fall an die Polizei Lengede unter (05344) 915670.

red