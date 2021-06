Tierheim Peine: American Bully Pablo sucht ein neues Zuhause

Pablo ist das Fundtier der Woche. Aus seiner Sicht schreibt und beschreibt Heike Brakemeier vom Tierheim Peine:

„Ich bin ein American Bully, am 25. Januar 2019 geboren, und durfte meine neue Heimat Peine am 5. November 2020 ansteuern. Da in Hamburg die Haltung von Listenhunden nur mit behördlicher Erlaubnis und unter strengeren Auflagen möglich ist, bin nach Peine gesegelt, um hier hoffentlich schnell ein neues großartiges Zuhause zu finden. Andere Hunde finde ich eigentlich ganz in Ordnung, allerdings sollte ich in meinem neuen Zuhause lieber alles allein unsicher machen. Auch Kinder und Katzen sollten besser nicht im Haus leben, denn die könnte ich bei meiner stürmischen Art durchaus mal umrennen.

Recht temperamentvoll und Stürmisch

Aufgrund meines noch recht jungen Alters bin ich ziemlich temperamentvoll und eben etwas stürmisch. Das kleine „Hunde 1×1“ beherrsche ich bereits ganz gut. Dadurch, dass die Welt da draußen aber so spannend ist, lasse ich mich ab und zu auch mal ablenken, aber mit Eurer Unterstützung sollten wir dies in den Griff bekommen. An meiner Leinenführigkeit muss unbedingt gearbeitet werden, denn gerne führe ich meine Menschen spazieren.

Besuch im Tierheim

Wenn euer Interesse an mir geweckt wurde, dann kommt mich doch mal im Tierheim in der Fritz-Stegen-Allee 20 besuchen.“ Info: (05171) 52558.

