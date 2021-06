Offene Pforte Peine Türen zu vier grünen Oasen in Peine geöffnet

Anne Christine Reetz (links) und Manuela Plate-Jäger gönnen sich in dem idyllischen Garten eine kleine Ruhepause.

Peine. In der Reihe der Offenen Pforte Peine sind am Wochenende vier Gärten geöffnet. Was zu entdecken ist, lesen Sie hier.