Am Wochenende wäre sie gewesen: die fünfte, die schönste Jahreszeit in Peine – das Freischießen. Vieles fällt aber auch in diesem Jahr „Corona“ zum Opfer, darunter auch dieses Heimatfest mit reichlich Tradition, dem die Peiner (angeblich) schon entgegenfiebern, wenn das vergangene Freischießen gerade beendet ist. Daher wollten einige Aufrechte – darunter ich – am Wochenende trotzdem im ganz kleinen Rahmen Freischießen feiern: in memoriam gewissermaßen. Doch oh weh: Der Umtrunk fällt aus, die Leute haben andere Termine. Aus den Augen, aus dem Sinn – armes Freischießen!

