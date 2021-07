Edemissen. In der Nacht auf Donnerstag sind mehrere E-Bikes aus einem Fahrradschuppen in Edemissen entwendet worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Diebstahl in Edemissen Teure E-Bikes aus Fahrradschuppen in Edemissen gestohlen

Hochwertige E-Bikes der Firma Kalkhoff haben bislang nicht ermittelte Täter aus einem unverschlossenen Fahrradschuppen in der Straße Dorf’s Acker in Edemissen gestohlen. Die Tat, so eine Meldung der Polizei, geschah in der Zeit von Mittwoch, 22.30 Uhr, bis Donnerstag, 8.30 Uhr.

Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Hinweise an die Polizei Edemissen unter (05176) 976480.

Lesen Sie mehr:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de