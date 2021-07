38-jähriger Randalierer greift in Peine Polizeibeamte an

Der Mann kam anschließend in Gewahrsam.

Beamte der Polizei Peine wurden am Freitag, 16. Juli, gegen 23.45 Uhr zu einer Gaststätte am Bahnhofsplatz in Peine gerufen, da dort eine Person randaliert hatte, heißt es im Polizeibericht. Der Verursacher habe aufgrund seines Verhaltens zunächst einen Platzverweis für die Örtlichkeit erhalten, sei dem jedoch nicht nachgekommen.

38-Jähriger tritt nach einem Beamten

Als der 38-jährige Peiner zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden sollte, beleidigte er die eingesetzten Polizisten und trat nach einem 36-jährigen Polizeibeamten, so der Bericht weiter. Der Beamte sei unverletzt geblieben, es sei ihm zudem gelungen, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Gegen den 38-jährigen Randalierer seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

Auto stößt gegen Ortsschild

Die Polizei Peine ermittelt nach Trunkenheitsfahrten im Kreisgebiet. Im ersten Fall war laut Polizei am Samstag gegen 21 Uhr auf der Hauptstraße in Barbecke ein 39-Jähriger aus Lengede mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Ortsschild gestoßen. Zeugen hätten die Polizei informiert, der Fahrer sei nach kurzer Betrachtung des Schadens weitergefahren, habe kurz hinter der Ortschaft gewendet und sei zurück zur Unfallstelle gefahren. Bei der Unfallaufnahme sei eine Atemalkoholkonzentration von 2,15 Promille festgestellt worden. Strafverfahren seien die Folgen.

Alkotest scheitert

Der Besatzung einer Funkstreife fiel am Samstag, 23.55 Uhr, in Rosenthal auf der Hildesheimer Straße ein Auto auf, das Schlangenlinien fuhr. Laut Polizeibericht bemerkten die Beamten während der Kontrolle der 46-jährigen Peinerin Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest sei gescheitert, eine Blutprobe im Klinikum Peine sei die Folge gewesen. Das Auto der Frau sei weder zugelassen noch versichert gewesen.

Massive Fahrauffälligkeiten

Am Sonntag, 3.15 Uhr, kontrollierte eine Streife in Wehnsen, Wehnserhorst, einen 17-jährigen E-Bike-Fahrer. Laut Polizeibericht hatte es massive Fahrauffälligkeiten gegeben. Der 17-Jährige habe einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille gehabt. Nach einer Blutprobe im Klinikum Peine sei er der Mutter übergeben worden.

