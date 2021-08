Peiner Polizei stoppt Autofahrer: Drogen, Alkohol, Haft

Bei eigentlich ganz normalen Routinekontrollen im Straßenverkehr sind Peiner Polizisten schon des öfteren dicke Fische ins Netz gegangen. Am Donnerstag hat „Kommissar Zufall“ wieder einmal dafür gesorgt, dass die Beamten einen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen konnten, dem mehrere Straftaten auf einmal zur Last gelegt werden.

Die Polizisten waren auf nächtlicher Streifenfahrt in Stederdorf unterwegs, wo sie kurz nach 1 Uhr auf der Caroline-Herschel-Straße ein Auto für eine Kontrolle stoppten. Zunächst vermuteten die Beamten, dass der 46 Jahre alte Autofahrer Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Und tatsächlich, so Polizeisprecher Matthias Pintak, zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille an. Ein Drogenvortest schlug ebenfalls an.

Doch damit noch nicht genug. Die weitere Personenüberprüfung ergab laut Pintak, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag und dass eine Vollstreckungssache über einen fünfstelligen Betrag noch nicht bezahlt war.

Die Polizisten nahmen den 46-Jährigen schließlich direkt mit ins Polizeikommissariat. Die weiteren Ermittlungen laufen.

