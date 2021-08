Rockbeet Beim Rockbeet Beach Festival wird es laut in Peine

Endlich wieder Open-Air-Musik am Eixer See: Darauf freuen sich Thore Lindemann (von links), Henning Heiß, Sabrina Buchal und Christian Horneffer.

Peine. Am Eixer See soll am 4. September Partystimmung herrschen. Dort geht das Rockbeet Beach Festival über die Bühne. Drei Konzerte werden geboten.