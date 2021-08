Angerufener aus Edemissen erkennt Betrüger

Ein 61-Jähriger aus Edemissen hat am Mittwoch gegen 10.15 Uhr einen Anruf einer angeblichen Microsoft-Mitarbeiterin erhalten. In diesem wurde der Mann laut Polizei aufgefordert, der Anruferin einen Fernzugriff auf seinen Computer zu ermöglichen.

Betrugsmasche zuvor im TV

Der Mann war jedoch über diese Betrugsmasche informiert, da er am Tag zuvor in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ einen Bericht über diese Art des Betrugs gesehen hatte. Der Mann beendete sofort das Gespräch.

Noch ein Fall

In einem anderen Fall am Donnerstagmittag in Eixe erhielt eine 87-Jährige einen Anruf einer angeblichen Enkelin, die die Angerufene aufforderte, ihr für einen Autokauf 20.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Auch in diesem Fall erkannte die Frau die Betrugsmasche und beendete das Gespräch. Die Polizei informiert wiederholt, niemals persönliche Informationen an fremde Anrufer weiterzugeben: „Gewähren Sie niemals Fremden Zugriff auf Ihren Computer und geben Sie niemals Auskunft über Ihre persönlichen Werte.“.

