Betrunkene in Peine

Betrunkene in Peine Fahrer in Peine betrunken unterwegs

Einen 42-jährigen Peiner, der 0,51 Promille hatte, hat die Polizei am Samstag gegen 23.50 Uhr mit seinem Toyota auf der Braunschweiger Straße erwischt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt; er bekam eine Anzeige. Am Sonntag gegen 1.45 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Fahrer (52) mit seinem VW Passat in Schlangenlinien auf der Heinrich-Hertz-Straße fuhr. Dieser Mann hatte 1,11 Promille.

Gefälschter Führerschein

Am Samstag gegen 14.05 Uhr wurde auf der Vöhrumer Straße eine 39-jährige Fahrerin gestoppt. Sie hatte einen gefälschten Führerschein. Ihr eigentlicher Führerschein war ihr vor einigen Jahren entzogen worden.

red

