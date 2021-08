WHO befürchtet hunderttausende neue Corona-Tote in Europa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet bis zum 1. Dezember in Europa 236.000 neue Corona-Todesfälle. Zugleich äußert sich die UN-Organisation besorgt über die "Stagnation" der Impfkampagne in vielen Ländern.