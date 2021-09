Falsche Polizisten Betrüger geben sich in Peine am Telefon als Polizisten aus

Mehrere Einwohner im Stadtgebiet haben am Mittwochvormittag von angeblichen Polizeibeamten Anrufe erhalten. Das teilt die echte Polizei mit. Die Angerufenen wurden aufgefordert, Bargeld und Schmuck bereitzuhalten, um dies später abholen zu lassen. Die Anrufer gaben vor, dass dies nötig sei, um Straftätern eine Falle stellen zu können. Allerdings durchschauten die Angerufenen diese Anrufe als Betrugsversuche, kamen den Aufforderungen nicht nach und informierten die echte Polizei.

Die Polizei gibt Tipps:

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf einige Verhaltenstipps hin:

• Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

• Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

red

