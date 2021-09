Peiner Fundtier: Bubi möchte den Menschen immer gefallen

„Den Staffordshire Terrier Bubi haben wir am 30. August aus dem Tierheim Berlin übernommen“, berichtet das Tierheim in Peine. Er wurde am 17. Juni in Berlin sichergestellt, da die Besitzer Auflagen nicht erfüllt haben.

Bubi ist Fremden gegenüber aufgeschlossen

Bubi ist 2017 geboren und zeigt sich im Tierheim sehr aufgeschlossen, auch Fremden gegenüber. Er geht gut an der Leine und besitzt auch einen guten Grundgehorsam. Bubi orientiert sich gut am Menschen und möchte immer gefallen. Sitz und Platz führt er sehr gehorsam aus. Bubi sollte dennoch zu hundeerfahrenen Menschen umziehen und Kinder im Haus sollten schon älter sein.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

red

