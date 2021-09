Kommunalwahl Peine Bitte an alle Wähler in Peine: eigenen Stift mitbringen!

Bis heute wurde der Wahl-O-Mat 85 Millionen Mal benutzt. Welche Wahl-O-Maten es gibt und wie sie funktionieren, erfahren Sie in diesem Video.

Beschreibung anzeigen

Peine. Bei den Kommunalwahlen am Sonntag gelten in allen Wahllokalen in Stadt und Landkreis Peine strenge Corona-Regeln.