Einbruch in Peine Einbrecher bedroht in Peine Netto-Mitarbeiterin mit Messer

Eine 53-jährige Mitarbeiterin des Netto-Marktes in der Vöhrumer Straße in Peine hat am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr einen unbekannten Einbrecher überrascht. Der Täter hatte zuvor mehrere Dachziegel abgenommen und war so in den Bürobereich eingedrungen. Dort traf er auf die Mitarbeiterin, die gerade ihren Dienst begonnen hatte.

Einbrecher bedroht Angestellte

Er forderte die Angestellte mit einem Messer auf, ihm Bargeld zu geben. Nachdem sie dieser Aufforderung nachgekommen war, verließ der Täter den Markt durch eine Nebeneingangstür und floh in unbekannte Richtung.

So sah der Täter aus:

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben: schlank, 20 bis 25 Jahre, Akzent, bekleidet mit blauer Jeans, schwarzem Sweatshirt, weißen Turnschuhen, schwarzer Wollmütze oder Strumpfmaske, schwarzen Handschuhen; dunkle Augen, Bart. Die Schadenssumme ist noch nicht geklärt, teilt die Polizei mit. Sie nimmt Hinweise unter (05171) 9990 entgegen.

