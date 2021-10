Beim Gottesdienst am Sonntag in Bettmar (von links): Roswitha Schmidt, Karen Funke (beide Spielkreis) und Pastorin Christine Böhm sowie drei Kinder.

Betmar. Am Sonntag haben sie in einem Gottesdienst den Kinderspielkreis gefeiert und das Erntedankfest – so hat die Feier ausgesehen.