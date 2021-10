Schnappschildkröte wandert durch Bierbergen

Ein ungewöhnlicher Fund: In Bierbergen hat die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr eine Schildkröte aus einem Graben geborgen. Das teilt die Polizei mit. Am vergangenen Sonntagabend erhielt die Polizei in Peine den Hinweis, dass in der Adenstedter Straße in Bierbergen eine Schildkröte in einem Straßengraben gefunden worden sei. Vor Ort fanden die Beamten die ausgewachsene Schnappschildkröte. Mit der Feuerwehr Bierbergen wurde das Tier aus dem Graben geborgen und später dem Artenschutzzentrum des Naturschutzbunds (Nabu) in Leiferde übergeben. Dort wird das Tier aufgepäppelt. Ein Mitarbeiter des Artenschutzzentrums vermutet, dass das Tier ausgesetzt worden sei, da diese in unserer Region sehr unüblich seien.

